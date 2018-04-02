Кинотеатры в моллах РФ обяжут перенести на первые этажи

2018-04-02 16:49 | www.oxu.az | 9

Уже до конца этого года Госдума намерена принять закон, который обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские залы на первые этажи зданий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Обсуждается вопрос о переформатировании политики деятельности торгово-развлекательных центров таким образом, чтобы кинозалы и детские площадки были только на первых этажах», - сказал парламентарий.

Как передает Oxu.Az, при этом депутат подчеркнул, что в случае принятия законопроекта большинство торговых центров придется перестраивать. Однако, подчеркнул депутат, безопасность — превыше всего.

Отдельно было подмечено, что нижняя палата парламента намерена ужесточить и уголовную ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в результате крупного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погиб 41 ребенок и 23 взрослых. Большинство из них находились на последних этажах здания, где располагались кинотеатры и игровой центр для детей.

Али Мамедов

