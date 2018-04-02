Азербайджанцы ищут невест на сайтах онлайн-продаж – ФОТО

2018-04-02 16:56 | www.oxu.az | 7

В фантастических фильмах 80-90-х годов 2018-й год показывали как время небывалого научного и технического прогресса.

Техника и наука ушли далеко вперед, но не поспели за фантазией сценаристов.

Люди стали менее искренними, чем раньше, стало меньше работы, маленькие дворовые магазинчики уступили место супермаркетам и сайтам онлайн-продаж.

Не изменились лишь пользователи этих сайтов. Наоборот, масса стала воспринимать порталы объявлений, как сайты знакомств, типа «wap.tanisliq.biz». Парни ищут себе девушек или, говоря их языком, «невест».

Большинство объявлений созданы молодыми парнями или мужчинами средних лет. При прочтении этих объявлений можно сделать вывод о сексуальной озабоченности их авторов.

Также встречаются объявления разведенных женщин.

Один из авторов подробно описал, какая девушка ему не подходит:

«Ветреная, переменчивая, с носом как у Пиноккио, перенесшая сотни пластических операций, усатая, волосатая, бровястая, похожая на пивную бочку, с фигурой как фасоль, с такой прической, словно после удара током, с челюстью как у Раксаны, клянчущая контуры, дружащая с парнями – такие пусть меня не беспокоят».

Другие авторы ищут девушку, похожую на Айшварию Рай и Анджелину Джоли одновременно:

«Сумасшедшая, реалистка, красивая, как Анджелина и Айшвария, с фигурой 60/90/60, куколка, Барби, милашка, королева – добро пожаловать».

Вторую половинку ищут не только мужчины, но и женщины:

«Ищу простого, искреннего, чистого, наивного. Подробнее в «Whatsapp». У меня ребенок, разведена».

В знакомстве между людьми нет ничего плохого, но использование для знакомств сайтов объявлений – признак невежества.

Некоторые пользователи используют чужие фото. К примеру, парень на снимке – модель Кянан Гасаналиев, фотографию которого использовал другой человек.

Пярвиз Гусейн

