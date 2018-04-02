На территории Гейгельского района были найдены боеприпасы

2018-04-02 18:04 | www.apa.az | 8

Сегодня в 14:29 в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация об обнаружении на территории села Молладжалилли Гейгельского района 3 противотанковые гранаты.

Как сообщили АПА в ANAMA, специальная мобильная группа быстрого реагирования Агентства немедленно была направлена на эту территорию.

Специалисты Агентства осмотрели указанную территорию. В результате были обнаружены 3 противотанковые гранаты PQ-7L, которые были направлены в Агенство для обезвреживания.



