Депутат: Неконструктивность Армении не дает плодов

2018-04-02 17:02 | www.oxu.az | 8
Неконструктивная позиция Армении не дает никаких плодов.
Как передает Oxu.Az, об этом сказал политолог, депутат Эльман Насиров.
Азербайджан укрепил свои позиции в вопросе урегулирования карабахского конфликта, обеспечил военное, политическое и дипломатическое преимущество», - сказал политолог.
По его словам, политическое преимущество заключается в том, что ни одно государство или международная структура не принимают оккупационную политику Армении, признавая территориальную целостность Азербайджана:
«Неконструктивная позиция и попытки государства оккупанта – Армении – не приносят никаких результатов.