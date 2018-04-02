Депутат: Неконструктивность Армении не дает плодов

2018-04-02 17:02 | www.oxu.az | 8

Неконструктивная позиция Армении не дает никаких плодов.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал политолог, депутат Эльман Насиров.

Азербайджан укрепил свои позиции в вопросе урегулирования карабахского конфликта, обеспечил военное, политическое и дипломатическое преимущество», - сказал политолог.

По его словам, политическое преимущество заключается в том, что ни одно государство или международная структура не принимают оккупационную политику Армении, признавая территориальную целостность Азербайджана:

«Неконструктивная позиция и попытки государства оккупанта – Армении – не приносят никаких результатов.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

