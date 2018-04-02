Нетаньяху назвал страны, которые согласились принять мигрантов от Израиля

2018-04-02 20:06 | www.trend.az | 7

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Канаду, Германию и Италию в числе стран, готовых забрать у еврейского государства африканских мигрантов, сообщает РИА Новости.

Израиль в понедельник объявил, что договорился с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев о переселении на Запад более 16 тысяч выходцев из Африки, и согласился легализовать пребывание остальных на своей территории.

"Это уникальное соглашение… предусматривает переселение 16 тысяч 250 человек из Израиля в такие развитые страны, как Канада, Германия и Италия", — сказал Нетаньяху, чье выступление показали местные телеканалы.