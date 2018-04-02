Саудовский король поздравил ас-Сиси с победой на выборах президента Египта

2018-04-02 20:09 | www.trend.az | 8

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил повторно избранного на пост президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, сообщил МИД королевства в микроблоге в социальной сети Twitter, передает РИА Новости.

В понедельник ЦИК Египта объявил, что действующий президент Египта ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших.

В поздравительной телеграмме саудовский монарх указал на "особые отношения, которые связывают две страны и два дружественных народа, к укреплению и развитию которых во всех областях все стремятся". Свои поздравления ас-Сиси адресовал и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

"Сердечные поздравления дорогому брату президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси" также передал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян.

"Египетский народ поддержал его во главе руководства страны на новый срок ради безопасности, стабильности, созидания и достижений", — написал он в своем микроблоге в Twitter.