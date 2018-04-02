Арестован виновный в смерти 7 человек в Лянкяране водитель

2018-04-02 18:38 | www.apa.az | 7

Генеральная прокуратура республики распространила информацию о произошедшем 31 марта в Лянкяране дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли 7 человек.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, 31 марта около 17:30 на автомобильной дороге Алят-Астара-госграница с Ираном, на территории поселка Герметюк Лянкяранского района автомобиль марки «Ford Cargo» (99-JF-224), за рулем которого находился Джафаров Натиг Таваккюль оглу, грубо нарушив правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки «Mitsubishi İO» (42-BS-634), за рулем которого находился Асланлы Фаиг Тофиг оглу, после чего въехал в стоявший на обочине дороги автомобиль марки «ВАЗ 21154» (10-VF-815).

В результате ДТП водитель автомобиля марки «Mitsubishi İO» Фаиг Асланов и его пассажиры Гюльханым Алигулу гызы Асланова, Фикрет Ширали оглу Асланов, Намиг Ширали оглу Асланов, Весиме Ибрагим гызы Асланова, Разия Аслан гызы Асланова от полученных травм скончались на месте. Находившийся в автомобиле ребенок Асланлы Ульви Фаиг оглу с различными травмами был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу, однако 2 апреля он скончался.

По факту Следственным отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следственного управления МВД было возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

Н.Джафарову были выдвинуты обвинения по вышеуказанной статье Уголовного кодекса. Решением Лянкяранского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время принимаются следственные меры.