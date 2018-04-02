Миру может угрожать голод

2018-04-02 17:35 | www.oxu.az | 7

124 миллиона человек в 51 стране мира испытывают высокий уровень отсутствия продовольственной безопасности.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в последнем издании Глобального доклада по продовольственным кризисам.

В докладе острый дефицит продовольствия определяется как голод настолько серьезный, что он представляет собой непосредственную угрозу для жизни или средств к существованию.

Этот рост в значительной степени обусловлен новыми или усилившимися продолжительными конфликтами и отсутствием безопасности в Мьянме, на северо-востоке Нигерии, в Демократической Республике Конго, Южном Судане и Йемене.

Длительные засушливые условия также привели к нескольким последовательным неурожаям в странах, которые и без того уже сталкивались с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания в восточной и южной частях Африки.

Конфликт продолжает оставаться основным фактором острого дефицита продовольствия в 18 странах - 15 из них находятся в Африке или на Ближнем Востоке. Это основная причина большинства случаев острого дефицита продовольствия в мире, на которые приходится 60 процентов всех случаев, и затрагивает 74 миллиона человек.

Конфликт, вероятно, останется главной причиной продовольственных кризисов в 2018 году, затронув Афганистан, Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, северо-восточную Нигерию и регион озера Чад, Южный Судан, Сирию и Йемен, а также Ливию и центральный Сахел (Мали и Нигер), говорится в докладе.