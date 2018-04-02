Цукерберг рассказал, когда решатся проблемы безопасности в Facebook

2018-04-02 20:14 | www.trend.az | 7

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что понадобится, как минимум, несколько лет, чтобы решить проблемы с безопасностью данных в Facebook, передает РИА Новости.

"Я хотел бы, чтобы мы это преодолели, но это займет несколько лет… Хотел бы я сказать, что мы решим все эти проблемы через три или шесть месяцев, но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени", — сказал Цукерберг в интервью изданию Vox, опубликованном в понедельник.

По его словам, на данный момент над обеспечением безопасности информации в компании работает около 14 тысяч человек. Цукерберг пояснил, что штат отдела надеются расширить до 20 тысяч человек до конца года.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.