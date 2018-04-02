Вынесен приговор убийце матери любовницы

2018-04-02 18:10 | www.oxu.az | 8

В Сумгайытском апелляционном суде завершился судебный процесс по делу жителя Хачмаза Самира Гаджиалиева 1989 г.р., обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство).

Как передает Oxu.Az, у 31-летнего С.Гаджиалиева, проживающего в селе Шималы Хачмазского района, возникла связь с 47-летней матерью его возлюбленной Гюльназ Султановой. Они несколько раз вступили в половую связь. Во время очередной встречи Самир, находясь в нетрезвом состоянии, зарубил женщину топором.

На процессе дочь покойной Рейхан Фейзуллаева заявила, что последние 4 года ее мать и Самир Гаджиалиев находились в близких отношениях:

«Любя меня, он одновременно встречался с моей матерью. Мне стыдно за это. Я поинтересовалась, и мне сказали, что между ними связь. Я поговорила с обоими. Самир поклялся, что между ними ничего не было, но я не поверила».

Суд приговорил С.Гаджиалиева к 10 годам лишения свободы.

Обвиняемый подал апелляционную жалобу на приговор.

Сумгайытский апелляционный суд, рассмотрев обстоятельства дела, не обеспечил жалобу С.Гаджиалиева и оставил в силе приговор суда первой инстанции.

Дж.Г.

