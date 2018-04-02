В Мингячевире автомобиль сбил троих женщин

2018-04-02 19:34 | www.apa.az | 7

В Мингячевире произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека получили тяжелые травмы.

Как сообщает местное бюро АПА, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева в городе Мингячевир, напротив рынка.

Легковой автомобиль «Mercedes» сбил переходящих дорогу трех женщин Гарашову Егану Адалят гызы (1978 г.р.), Гарадилову Тамару Акиф гызы (1948 г.р.), Мамедову Фариду Мамедали гызы (1958 г.р.). Они на машине скорой помощи были доставлены в Центральную городскую больницу.

По факту Мингячевирским РОП ведется расследование.