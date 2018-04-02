Азербайджанец стал вице-президентом BP в Австралии

2018-04-02 18:40 | www.oxu.az | 7

Вице-президентом компании BP в Австралии назначен Эмиль Исмайлов.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе BP, до нынешнего назначения Э.Исмайлов руководил планированием и коммерческими операциями BP в Азербайджане, Грузии и Турции, а также в регионе Северной Африки и Ближнего Востока.

К обязанностям вице-президента BP в Австралии Э.Исмайлов приступит с 1 мая 2018 года. На новой должности он возглавит весь добывающий бизнес компании BP в Австралии (разведка и разработка), а также станет руководителем руководящей группы BP по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Э.Исмайлов имеет 19-летний опыт работы в нефтегазовой промышленности. За этот период он работал на различных должностях в офисах BP в Баку, Абердине и Лондоне, возглавлял деловые переговоры по ряду проектов и работе, связанной с совместными предприятиями.

«Э.Исмайлов внес большой вклад в бизнес нашей компании в регионе. Назначение профессионального кадра из Азербайджана на такую высокую международную должность радует», - отметил президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.