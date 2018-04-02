Госдеп: США продолжат работу с ас-Сиси

2018-04-02 20:52 | www.trend.az | 7

США готовы к дальнейшей работе с переизбранным президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт.

"После переизбрания президента Абделя Фаттаха ас-Сиси мы готовы продолжать работать с ним по продвижению нашего стратегического партнерства и борьбе с общими вызовами, в то же время мы будем поощрять защиту основных прав и свобод. США ценят крепкое партнерство с Египтом и продолжат работать над продвижением наших общих целей", — заявила Науэрт.

Действующий президент Египта ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших.

Таким образом, ас-Сиси побеждает на выборах и вновь займет президентское кресло на ближайшие четыре года. Явка избирателей на выборах президента Египта составила 41,05%.