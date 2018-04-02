Труп утонувшего в водном канале14-летнего мальчика найден - ОБНОВЛЕНО

2018-04-02 19:44 | www.apa.az | 7

Завершились розыскные мероприятия, проводимые со стороны Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах в водном канале Yuxarı Qarabağ, проходящей на территории города Мингячевир.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, труп Гафарзаде Ниджата Азер оглы (2004 г.р.) был обнаружен в 800 метрах от места, где предположительно он утонул. Труп отправлен на исследование.

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18:47

В Мингячевире утонул подросток.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел в протекающем через территорию Мингячевира водном канале Юхары Карабах.

Житель города, вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района Гафарзаде Ниджат Азер оглу, 2004 .гр., утонул во время купания со своими сверстниками.

В поисках мальчика участвуют спасатели МЧС.

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18.20

Согласно сообщению Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, в водный канал Юхары Карабах, проходящий через территорию города Мингячевир, упал один малолетний ребенок.

Как сообщили АПА в МЧС, в поисках ребенка участвуют спасатели Инспекции по маломерным судам и Госслужбы спасения на водах.

Дополнительная информация будет дана позже.