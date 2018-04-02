В Белом доме подтвердили, что Трамп предлагал Путину встречу в Вашингтоне

2018-04-02 20:46 | www.apa.az | 7

Американский лидер Дональд Трамп обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным ряд возможных мест встречи.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Главы государств обсудили двустороннюю встречу «в не столь отдалённом будущем» и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить», сказала С. Сандерс.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп во время разговора с Путиным предложил провести встречу в Вашингтоне.