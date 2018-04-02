Сархан Гашимов представит Азербайджан в США

2018-04-02 19:11 | www.oxu.az | 6

Член правления Microsoft СНГ, генеральный директор по Азербайджану, Туркменистану и Таджикистану компании Microsoft Сархан Гашимов будет представлять страну в США.

Как сообщает Oxu.Az, в апреле и мае текущего года С.Гашимов выступит в качестве представителя от Азербайджана в программе лидерства по теме «Инновации и разработки программных обеспечений в Центральной Азии и странах Южного Кавказа».

Будучи экспертом в области инноваций, он проведет в Вашингтоне и других городах США обмен мнениями по темам «Создание в регионе местных стартапов, готовых к международному рынку» и «Инновации» в рамках программы, которая будет организована Фондом Рамсфелда и институтом Центральной Азии и Южного Кавказа при Университете Джона Хопкинса.

Сархан Гашимов начал свою трудовую деятельность в сфере информационных технологий 13 лет назад и смог построить карьеру, проработав в таких крупных международных компаниях, как HP, Oracle и SAP. В течение двух лет он был в числе самых успешных сотрудников компании Oracle, а в компании SAP он был признан одним из лучших работников по итогам 2015 года. У Сархана Гашимова богатый опыт в управлении масштабными проектами, предоставлении консультаций и развитии бизнеса, также он обладает обширными знаниями в сфере облачных технологий, мобильных приложений и управления ресурсами предприятия (ERP).