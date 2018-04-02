Ас-Сиси пообещал жителям Египта работать для улучшения уровня их жизни

2018-04-02 21:31 | www.trend.az | 7

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, переизбранный на этот пост в ходе прошедших в стране выборов, пообещал гражданам страны работать для улучшения уровня их жизни, передает РИА Новости.

Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к жителям страны, транслируемого государственным телеканалом. В ходе своей речи он поблагодарил египтян за оказанное ему доверие.

"Я обещаю вам выполнить свое обязательство… работать искренне, не жалея своих сил ради величия нашей великой родины… стремясь к достижению развития и стабильности… добиться необходимого уровня жизни ее сынов", — сказал ас-Сиси.

В телеобращении глава страны также поблагодарил своего единственного соперника на выборах Мусу Мустафу Мусу за "патриотическую, благородную и цивилизованную конкуренцию".

В понедельник председатель центральной избирательной комиссии Египта огласил окончательные результаты прошедших в конце марта в стране президентских выборов.