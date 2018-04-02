Число жертв столкновений в секторе Газа достигло 18 человек

2018-04-02 21:10 | www.apa.az | 7

По меньшей мере 18 палестинцев погибли в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа в минувшую пятницу.

Как передает АПА, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на последние данные израильских властей.

Кроме того, согласно их информации, не менее 750 человек получили ранения.

В минувшую пятницу палестинцы массовыми демонстрациями отмечали День защиты земли - 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель. В этом году, согласно оценкам израильских военных, в демонстрациях приняли участие около 30 тысяч человек. Израильские военнослужащие применили боевое оружие и слезоточивый газ, чтобы не позволить палестинцам пересекать пограничные укрепления.