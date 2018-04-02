В России испытали «Горгону» – ВИДЕО

2018-04-02 19:13 | www.oxu.az | 7

Российские военные 2 апреля успешно испытали модернизированную ракету противоракетной системы ПРС-1М «Амур» (ABM-3 Gorgon по классификации НАТО) на полигоне Сары-Шаган, предназначенную для защиты Москвы от воздушно-космического нападения и предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко сказал:

«Испытание модернизированной противоракеты ПРС-1М на полигоне Сары-Шаган осуществляется в рамках проходящей плановой модернизации системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. Это уже не первое испытание, и модернизированная противоракета, производство которой воссоздано фактически заново, призвана прийти на смену той группировке противоракет, которые в настоящее время являются основой существующей системы А-135 ПРО Москвы».

Состоявшееся испытание ПРС-1М в 2018 году стало вторым, первое прошло в середине февраля. На полигоне Сары-Шаган (восток Казахстана) регулярно проводятся испытания противоракет 53Т6 из состава системы ПРО Москвы А-135 «Амур». Их цель — подтверждение характеристик и продление сроков эксплуатации, а также испытания модернизированных узлов и бортовых систем.

Высокоскоростной твердотопливный перехватчик 53Т6 предназначен для атаки баллистических целей внутри атмосферы. Оснащается осколочно-фугасной или ядерной боевой частью. В составе системы он отвечает за второй (ближний) эшелон обороны. Ракеты дальнего (заатмосферного) эшелона 51Т6 испытывались в начале 2000-х годов в Казахстане, но в дальнейшем, по ряду сведений, были сняты с вооружения.