Выделены 4,3 млн. манатов на строительство 14 школ модульного типа

2018-04-02 19:34 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству школ модульного типа в Агсуинском, Исмаиллинском, Гобустанском и Шамахинском районах.

Как передает Oxu.Az, в распоряжении говорится, что с целью строительства 14 школ модульного типа в Агсуинском, Исмаиллинском, Гобустанском и Шамахинском районах из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Минобразования будут выделены 4,392 миллиона манатов.

А.Б.

