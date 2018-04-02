Уроженец Нефтчалы стал жертвой войны азербайджанских «воров»

2018-04-02 19:54 | www.oxu.az | 7

Уроженец Нефтчалы стал жертвой войны между кланами азербайджанских "воров

Уроженец Нефтчалы Исмайлов Заур Хазар оглу, 1984 года рождения, убитый 29 марта ночью в Харькове стал очередной жертвой многолетней войны между кланами «воров в законе» Ровшана Джаниева (Ровшана Лянкяранского) и Надира Салифова (Лоту Гули освободился в октябре прошлого года и в настоящее время проживает в Турции).



Об этом Oxu.Az сообщили информированные источники, приближенные к криминальным кругам.



Напомним, что в пятницу возле ресторана «Агдам» неизвестные обстреляли машину марки «Тойота» и таким образом убили одного человека и тяжело ранили другого. Жертвами нападения стали гражданина Азербайджана Заур Исмайлов (убит) и гражданин Грузии Рагим Зейналов.



Преступники бросили автомат Калашникова на месте убийства и скрылись. По городу введена операция «Сирена».



В понедельник тело убитого было отправлено в Нефтчалинский район для захоронения.



По данным некоторых СМИ, нападение совершили люди из клана Надира Салифова. Источник подтвердил информацию о принадлежности Исмайлова к клану Ровшана Лянкяранского. Исмайлов сдружился с ними прежде всего по национальному признаку, а затем втянулся в криминал. Официально гражданина Азербайджана занимался в Харькове предпринимательской деятельностью. Азербайджанец приехал в Украину недавно и обосновался у своих близких родственников. Особую значимость в клане Лянкяранского Исмайлов не представлял, тем не менее стал очередной жертвой войны между Салифовым и сторонниками Лянкаранского.

Напомним, Лянкяранский убит в августе 2016 года в Стамбуле.



