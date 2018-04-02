Цукерберг рассказал о сроках решения проблемы безопасности в Facebook

2018-04-02 20:10 | www.oxu.az | 6

Основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукербергзаявил, что для решения проблемы с безопасностью данных в Facebook понадобится несколько лет.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на «Газета.ру», об этом сообщает Vox.

«Я хотел бы, чтобы мы это преодолели, но это займет несколько лет… Хотел бы я сказать, что мы решим все эти проблемы через три или шесть месяцев, но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени», — сказал Цукерберг.

Он также отметил, что на данный момент над обеспечением безопасности информации в компании работает около 14 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Цукерберг поместил извинения за утечку данных Facebook в крупнейших газетах Британии.