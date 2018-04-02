При взрыве в Ереване пострадали граждане России и Ирана - ОБНОВЛЕНО

2018-04-02 23:01 | www.apa.az | 7

При взрыве в центре Еревана пострадали граждане России и Ирана.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, во время происшествия ранения получили трое граждан России и два иранца.

Всего пострадали девять человек. Среди них двое детей - шести и восьми лет. Восьмилетняя девочка находится в тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном.

На месте работает Следственный комитет. Обстоятельства инцидента выясняются.

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21:32

В Ереване 2 апреля произошел взрыв.

Как сообщает АПА cо ссылкой на news.am, взрыв произошел в кафе «Бургер Кинг».

На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета, оперативные группы центра кризисного управления бригады скорой помощи.

Причины взрыва пока не установлены. По некоторым данным, взрыв произошел в результате взрыва газового баллона. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали девять человек.