Израиль решил отправить тысячи африканцев в Европу

2018-04-02 20:21 | www.oxu.az | 8

Израиль отказался от планов депортировать в Африку 16 тысяч мигрантов.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ВВС.

Вместо этого они поедут в западные страны. Такое решение было принято после переговоров еврейского государства с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Как говорится в заявлении, Израиль и УВКБ договорились об отправлении в страны Запада 16 250 мигрантов. Страны, которые их примут, не назывались. Еще несколько тысяч африканцев смогут остаться в еврейском государстве по крайней мере на пять лет.

Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал три страны, куда планируется депортировать беженцев. По его словам, УВКБ согласилось «организовать и даже профинансировать» отправку мигрантов в такие развитые страны, как Канада или Германия и Италия.

В настоящее время в Израиле решается судьба примерно 37 тысяч беженцев.

А.Б.

