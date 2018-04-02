Сальян и Сабирабад получат средства на мелиорацию пастбищ

2018-04-02 20:53 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по мелиорации пастбищ в Сабирабадском и Сальянском районах.

Как передает Oxu.Az, согласно распоряжению, с целью обеспечения мелиорации пастбищ в Сабирабадском и Сальянском районах на 11000 га ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделяется 45,3 млн. манатов согласно подпункту 1.47.13 «Распределение средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для инвестиционных расходов». Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

А.Б.

