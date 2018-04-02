При взрыве в Ереване пострадали восемь человек (Обновлено)

2018-04-02 23:14 | www.trend.az | 7

23:14 (GMT+4) Восемь человек, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва в Ереване, передает РИА Новости со ссылкой на замначальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нану Гндоян.

"По уточненным данным, пострадали не девять, как сообщалось ранее, а восемь человек", — заявила Гндоян.

По ее словам, среди пострадавших трое граждан Армении — дети шести и восьми лет, а также 19-летняя девушка, трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана.

21:35 (GMT+4) В кафе «Бургер Кинг» на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, сообщает Новости Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС.