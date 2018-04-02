Россия пригрозила запретить белорусскую картошку

2018-04-02 22:13 | www.oxu.az | 7

Россельхознадзор пригрозил Белоруссии введением ограничений на поставку картофеля из-за инцидента с поставкой египетского картофеля под видом белорусского.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Инцидент произошел 30 марта в Псковской области. Сотрудники Россельхознадзора проверяли партию импортного картофеля из Белоруссии массой 18 тонн.

Поставка сопровождалась документами от Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений республики. При этом на части упаковок была выявлена маркировка, что картофель изначально был египетского происхождения.

«В связи с этим, а также в целях недопущения ввоза на территорию России небезопасной продукции с карантинными для России объектами груз будет возвращен в Белоруссию под контролем инспекции для передачи в соответствующие органы и принятия необходимых мер к нарушителям», — говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор предупреждает, что в случае повторного нарушения ведомство намерено ввести временные ограничения на поставки в Россию картофеля из Белоруссии.

Торговые отношения Минска и Москвы напряжены из-за регулярного реэкспорта сельскохозяйственной продукции третьих стран через территорию Белоруссии под видом белорусских товаров.

Так, из-за молочного конфликта президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил России ответными мерами на возможные ограничения.

А.Б.

