Трамп опередил Обаму в рейтинге одобрения американцами, показал опрос

2018-04-02 23:28 | www.trend.az | 7

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько дней на 3% — до 50%, следует из опроса, проведенного американской службой изучения общественного мнения Rasmussen Reports, передает РИА Новости.

На тот же момент пребывания на этом посту бывшего президента США Барака Обамы, а именно 2 апреля 2010 года, рейтинг последнего был ниже — 46%.

Число респондентов, которые не одобряют деятельность нынешнего президента США, упал на ту же величину — до 49% в сравнении с опросом, который был проведен тремя днями ранее.