Подписан Указ об обеспечении деятельности БТА

2018-04-02 22:18 | www.oxu.az | 7

Согласно указу, утвержден устав Бакинского транспортного агентства (БТА). Уставный капитал БТА составит 1 миллион манатов.

Как передает Oxu.Az, основной деятельностью БТА станет обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов в Баку.

БТА также будет принимать участие в организации дорожного движения, в совместном регулировании с соответствующими структурами транспортного потока, внедрять систему интеллектуального управления транспортом, осуществлять контроль и регулирование в сфере пассажироперевозок.

Президент Азербайджана также подписал указы «Об обеспечении деятельности Бакинского транспортного агентства» и «Список предприятий, передающихся с баланса Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана на баланс Бакинского транспортного агентства».

Согласно указу, ООО «Бакинское автотранспортное предприятие №4», ООО «Автобусный парк «Бакинский пассажиросервис», гараж ООО «Бакинское автотранспортное предприятие №1» в поселке Локбатан переходят на баланс БТА.

Отметим, что главой Бакинского транспортного агентства является Вюсал Керимли.

А.Б.

