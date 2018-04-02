Девушка пристрелила друга во время прямой трансляции - ВИДЕО

2018-04-02 23:16 | www.oxu.az | 7

Мужчину по имени Девин Холмс в прямом эфире Facebook случайно подстрелила подруга.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Crimeola.com.

31 марта водитель автомобиля вместе с друзьями сидел в машине на одной из заправочных станций в Техасе. Молодые люди запустили прямую трансляцию в приложении Facebook Live, а затем начали по очереди играть с настоящим пистолетом.

Последней оружие взяла сидевшая на пассажирском сиденье девушка. На записи видно, что Холмс начал нервничать, когда пистолет оказался в руках подруги, однако та продолжала играть с ним.

Затем она передернула затвор и направила оружие в сторону друга. По всей видимости, девушка случайно нажала на спусковой крючок, в результате чего из головы Холмса резко хлынула кровь, а сам он потерял сознание и упал на сиденье.

Друзья подстреленного мужчины моментально отреагировали на произошедшее: они сразу же выбежали из машины за помощью, оставив окровавленного мужчину лежать в автомобиле.

Друзьям удалось быстро вызвать скорую помощь, благодаря чему жертва инцидента выжила, однако находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Журналисты отмечают, что полицейские уже опросили друзей пострадавшего. Однако расследование инцидента пока продолжается.

А.Б.

