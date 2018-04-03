Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Бакинского транспортного агентства

2018-04-03 00:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об обеспечении деятельности Бакинского транспортного агентства.

Данным указом утвержден устав "Бакинского транспортного агентства".

Осуществление полномочий учредителя в Бакинском транспортном агентстве возлагается на Президента Азербайджана:

- утверждение устава Агентства, определение размера уставного фонда;

- утверждение годовой финансовой отчетности;

- создание исполнительного органа, установление и досрочное прекращение его полномочий;

- предоставление разрешения на создание или участие в хозяйственных обществах, на создание управлений, филиалов и представительств;

- предоставление разрешения на заключение сделки (сделки специального значения) на сумму более 25 процентов стоимости его чистых активов и сделки со связанной стороной на сумму пять процентов и более от стоимости активов юридического лица публичного права;

- реорганизация и ликвидация Агентства;

Агентству:

- определение направлений развития;

- утверждение структуры.

Устанавливается:

- начальный уставный фонд Агентства формируется за счет государства и составляет 1 000 000 манатов.

- С целью осуществления деятельности Агентства создается Правление. Назначение и освобождение от должности председателя Правления и его заместителей, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется Президентом Азербайджана

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения, связанные с совершенствованием законов Азербайджана по созданию Агентства, и предоставить Президенту Азербайджана; в течение трех месяцев подготовить и предоставить главе государства предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим указом и в течение пяти месяцев проинформировать об этом Президента Азербайджана; на основании предложений Агентства с целью первоначального создания четырех центров транспортного обменаобмена обеспечить выделение земельных участков и проведение необходимых мер, связанных со строительством этих центров Агентством; обеспечить передачу государственного имущества, находящегося в пользовании министерства транспорта, связи и высоких технологий, министерства внутренних дел и Исполнительной власти города Баку, на баланс Агентства; после оценки государственного имущества, переданного на баланс Агентства, в течение трех месяцев предоставить Президенту Азербайджана предложения для учета в уставном фонде Агентства; решить вопросы, вытекающие из данного указа; в зависимости от назначения постройки в течение шести месяцев на основе предложений Агентства подготовить и предоставить Президенту Азербайджана проекты нормативных актов, связанных с видами строительных объектов, а также местами для парковки на этих объектах, нормативами по обеспечению гаражами и открытыми стоянками, а также положением по соблюдению этих нормативов, влиянием постройки на транспортный поток, оценкой доступа к транспортной ифраструктуре.

Агентству поручено осуществить необходимые меры по обеспечению в централизованном порядке управления всех светофоров с помощью Центра интеллектуального управления транспортом; с целью определения уровня снабжения светофорами, дорожными знаками, маркиворочными линиями и другими техническими средствами организации дорожного движения проинспектировать атомобильные дороги Баку и в течение шести месяцев проинформировать Президента Азербайджана о результатах инспектирования; утвердить план мероприятий с целью снабжения автомобильных дорог необходимыми средствами организации дорожного движения и организовать проведение необходимых работ; провести необходимые мероприятия по принятию сведений от государственных структур в электронном порядке; в течение одного месяца по согласованию с Президентом Азербайджана предоставить структуру, численный предел, формы и количество оплаты труда в Агентстве; в течение трех дней с момента вступления в силу этого указа в порядке, установленном в законе "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" обратиться в министерство по налогам Азербайджана для государственной регистрации Агентства; в течение трех дней с момента государственной регистрации Агентства проинформировать об этом Кабинет министров.

Министерству внутренних дел поручено в течение трех месяцев передать светофоры, находящиеся под их управлением на административной территории города Баку; в течение как минимум трех дней в электронном виде немедленно сообщить Агентству об ограничении движения, или автомобильных дорогах, преудсмотренных для закрытия; обеспечить в течение двух месяцев передачу под управление Агентства автостоянок, парковочных мест для автомобильных транспортных средств и мест для стоянок такси и принять меры по ликвидации аналогичных структур (отделений структур, штатов), регулирующих эту деятельность.

Министерству юстиции обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с настоящим указом и проинформировать Кабинет министров Азербайджана.

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