Оползень в Италии: Погибли люди - ВИДЕО

2018-04-03 00:13 | www.oxu.az | 6

Два человека погибли в результате оползня в Италии.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс.

Инцидент произошел в гористой местности на севере страны.

Часть скалы обрушилась на автотрассу 337 в районе долины Вигеццо на границе со Швейцарией. В настоящее время движение на этом участке полностью блокировано, ведутся работы по разбору завала.

Погибшие - супружеская пара из Швейцарии, которая планировала провести выходные в Италии по случаю католической Пасхи.

Это уже не первый трагический случай на этой трассе. Местные жители неоднократно требовали от властей принять меры, чтобы обезопасить маршрут. Однако до сих пор проблема остается не решенной.

А.Б.

