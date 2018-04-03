Девять человек погибли в ходе протестов касты неприкасаемых в Индии

2018-04-03 00:14 | www.trend.az | 6

Девять человек погибли в ходе протестов в Индии из-за решения Верховного суда страны изменить закон, защищающий права касты неприкасаемых, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.

По информации издания, шесть человек погибли в штате Мадхья-Прадеш, двое в Уттар-Прадеше и один в Раджастхане в ходе столкновений протестующих из касты неприкасаемых с полицией.

Издание Times of India отмечает, что из-за протестов в нескольких штатах возникли перебои с железнодорожным и автомобильным движением. Демонстранты блокировали дороги и поджигали автомобили. Тысячи протестующих были задержаны в штатах Бихар и Джаркханд.