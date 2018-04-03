Турция выдала «Росатому» лицензию на строительство АЭС

2018-04-03 00:20 | www.oxu.az | 6

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что проект станции, который реализует «Росатом», признали соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

Ожидается, что церемония закладки фундамента АЭС пройдет во вторник с участием Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана. По словам, министра энергетики России Александра Новака, первая фаза строительных работ начнется «в ближайшее время».

Ранее стало известно, что Анкара придала проекту статус стратегической инвестиции, что должно помочь его реализации. На сегодняшний день идет процедура отбора соинвесторов.

Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, «постфукусимским» стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

«Аккую» — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO («build-own-operate», «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции.

А.Б.

