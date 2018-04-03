В Афинах произошла попытка покушения на сотрудников посольства Ирана

2018-04-03 00:36 | www.apa.az | 5

В Греции правоохранительные органы проводят расследование по факту покушения на убийство двух сотрудников посольства Ирана в Афинах.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РТ», об этом заявили в пресс-службе греческой полиции.

Отмечается, что 28 марта мужчина ранил двух человек возле здания иранского посольства, «имея намерение убить их». 1 апреля был установлен и задержан подозреваемый — 47-летний иранец.

Он признал вину в нападении на сотрудников посольства. Также он признался в ранее произошедших двух случаях поджогов возле входа в дипмиссию.

«Дело было передано прокурору районного суда в Афинах, был выдан ордер, в соответствии с которым подозреваемый был арестован», отметили в полиции.