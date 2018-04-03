В Азербайджане выявлены опасные для здоровья продукты питания турецкого производства

2018-04-03 00:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министерство продуктов питания, агрокультуры и животноводства Турции выявило продукты, которые могут создать опасность для жизни и здоровья человека. Как говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, в результате проведенного анализа, в составе 282 наименований продуктов, принадлежащих 173 производителям, были обнаружены продукты и пищевые добавки, которые не указаны на упаковке продукта, соответсвенно могут создать опасность для жизни и здоровья человека.

Агентство продбезопасности провело осмотр списка этих продуктов и подготовило список продуктов, принадлежащих 119 производителям, импорт которых может быть осуществлён из Турции в Азербайджан.