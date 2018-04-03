В результате авиаудара ВВС Афганистана ликвидированы шесть ключевых фигур "Талибана"

2018-04-03 00:36 | www.trend.az | 6

Шесть ключевых фигур радикального движения "Талибан" вместе с 17 боевиками из элитного подразделения талибов "китъаи сурх" ("красная часть") уничтожены в ходе авиаудара ВВС Афганистана на территории приграничного с Таджикистаном уезда Дашт-и-Арчи северо-восточной провинции Кундуз, передает Интерфакс со ссылкой на на штаб 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".

"Авианалет был совершен в 11 часов 20 минут по местному времени в Боджвури уезда Дашт-и-Арчи по месту скопления экстремистов", - говорится в сообщении.