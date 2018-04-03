Эрдоган: Израиль - террорист и оккупант

2018-04-03 00:39 | www.oxu.az | 6

В своей речи на окружном конгресса ПСР в Адане Эрдоган выразил резкую критику в адрес Израиля.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на trt.net.tr.

Президент Турции, резко осудил Израиль, который проводит бесчеловечную политику в отношении палестинцев и обвинения, с которым выступил премьер-министр Нетаньяху:

«Мы не запятнаны оккупацией. Это ты ( Израиль) оккупант и находишься на этих землях, как оккупант, являясь также террористом».

«История фиксирует все те преступления, которые вы вершите против несчастных палестинцев. Они никогда не забудут этого. Я верю, что и израильский народ обеспокоен действиями Нетаньяху.

Тебе( имеется в виду Нетаньяху) не стоит говорить о проводимой нами операции в Африне. Не переходи границ! Мы приносим с собой только покой, мир, культуру и любовь» - заключил президент Турции.

А.Б.

