В Греции напали на сотрудников посольства Ирана

2018-04-03 01:23 | www.oxu.az | 7

Полиция Греции расследовала попытку покушения на жизнь двух сотрудников посольства Исламской Республики Иран в Афинах, напавший — 47-летний гражданин Ирана арестован.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по информации полиции, ЧП произошло 28 марта во второй половине дня.

Иранец пришел к посольству и с намерением убийства с ножом напал на двух сотрудников посольства, ранив их, сообщает полиция.

Полиция в ходе расследования установила личность нападавшего и 1 апреля арестовала его. Иранец признался в нападении, а также в двух случаях поджога входа в посольство в прошлом, говорится в сообщении.

Дело было передано прокурору районного суда в Афинах, выдан ордер на арест иранца.

А.Б.

