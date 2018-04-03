В Нигерии при нападении "Боко харам" погибли 15 человек

2018-04-03 02:01 | www.apa.az | 7

По меньшей мере, 15 человек были убиты и около 70 получили ранения в столкновениях боевиков группировки "Боко Харам" с нигерийскими военнослужащими в северо-восточном городе Майдугури.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Синьхуа», террористы атаковали общины Бале-Шува и Бале-Кура вблизи Майдугури (административный центр штата Борно).

Сообщается, что десятки людей, включая женщин и детей, были ранены в результате взрыва и выстрелов, поскольку солдаты вели ожесточенную перестрелку с террористами, которые привели в действие самодельные взрывные устройства.