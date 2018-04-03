В Белом доме рассказали о торговой войне с Китаем

2018-04-03 01:58 | www.oxu.az | 7
Белый дом подверг критике правительство Китай после введения новых тарифов на импортируемый из США ряд товаров, включая свинину и вино.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на ВВС, даные санкция являются ответными.
Пекин ввел в действие тарифы до 25% на 128 наименований американских товаров после решения президента Дональда Трампа об изменении тарифов на сталь и алюминий.
Правительство Китая заявило, что данный шаг призван защитить собственные интересы и сбалансировать потери, вызванные новыми тарифами в США.
Торговый советник Белого дома Питер Наварро не считает, что экономические отношения Китая с США будут развиваться по принципу «око за око», передает Reuters.
«Я не думаю, что (торговые) отношения (между странами) будут работать по принципу действие-ответ, действие-ответ. Так не должно происходить, это только приведет к эскалации конфликта», — сказал Наварро.
Советник подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «твердо привержен» сдерживанию напряженности между странами в экономических отношениях.