В США первый разведчик времен Холодной войны скончался в возрасте 102 лет

2018-04-03 02:03 | www.trend.az | 7

Американский разведчик времен Холодной войны Ирвинг Айзексон, шпионивший за советскими гражданами и советскими войсками в ГДР, скончался в возрасте 102 лет, передает РИА Новости со ссылкой на издание Portland Press Herald.

По словам членов семьи Айзексона, он скончался в среду в хосписе в городе Оберн (штат Мэн).

После завершения службы бывший разведчик издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя", в которой описал себя как первого шпиона времен Холодной войны, пишет издание.

Айзексон родился в 1915 году. Он получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США.