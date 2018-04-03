Легендарный вратарь провел 1000-ый матч в карьере

2018-04-03 02:20 | www.apa.az | 7

Испанский голкипер «Порту» Икер Касильяс в матче чемпионата Португалии против клуба «Белененсеш» достиг невероятной отметки.

Как сообщает АПА со ссылкой на Fox Soccer, легендарный вратарь провел свой 1000-й матч в профессиональной карьере.

Икер Касильяс провел первый профессиональный матч в сентябре 1999 года за мадридский «Реал». В составе "сливочных" он провел 16 сезонов, в течение которых сыграл 725 матчей. Еще 167 поединков 36-летний кипер сыграл за сборную Испании.

В «Порту» Касильяс проводит третий сезон, а нынешний матч для него стал 108-м в воротах португальского гранда.