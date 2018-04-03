Агрессивный гусь испугал американских военных - ВИДЕО

2018-04-03 02:40 | www.oxu.az | 7

В Сети появилось видео с нападением гуся на американских военных на базе Форт Силл в штате Оклахома.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, запись была сделана камерами наблюдения военной части.

На ролике видно, как гусь налетел на одного из служащих американской армии. Мужчина в страхе тут же отскочил в сторону и убежал прочь от птицы.

После нападения гусь продолжил прохаживаться по дорожке военной базы.

В описании к видео говорится, что в Форт Силле живут два гуся – Стив и Бренда. Комментируя запись, один из авторов видео сказал, что «Стив был особенно сердит».

В подписи к ролику шутливо отмечается, что американские «крепкие парни» «струсили» при виде гуся.

А.Б.

