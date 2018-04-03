Белый дом надеется избежать эскалации торговых санкций с Китаем

2018-04-03 03:19 | www.trend.az | 6

Администрация США надеется избежать обмена торговыми санкциями с Китаем, который приведет к эскалации конфликта, заявил советник президента США по вопросам торговой и промышленной политики, директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Я не думаю, что это будет так: действие — ответ, действие — ответ. Такого не должно быть, это просто ведет по спирали эскалации", — сказал Наварро в эфире CNBC.

Его просили прокомментировать импортные пошлины, введенные Китаем в ответ на пошлины, которыми президент США Дональд Трамп обложил ряд статей китайского импорта в США.