Опрос: Американцы считают, что ведущие СМИ страны распространяют вымышленные новости

2018-04-03 03:45 | www.trend.az | 6

Подавляющее большинство американцев - 77% - убеждены в том, что ведущие телеканалы и газеты страны распространяют вымышленные новости. Это показали обнародованные в понедельник итоги общенационального опроса общественного мнения, проведенные исследователями из Монмутского университета, расположенного в штате Нью-Джерси. В прошлом году так считали 63% граждан США, подчеркивают эксперты, передает ТАСС.

По мнению 31% респондентов, СМИ прибегают к такой практике "регулярно". 46% полагают, что это происходит "время от времени".

42% опрошенных заявили, что телеканалы и газеты предают в эфир и публикуют вымышленные новости, преследуя те или иные политические цели.

Как отметили 83% участников опроса, так называемые группы интересов пытаются через прессу распространять сфабрикованные материалы.