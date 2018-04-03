Более 90% жителей Рио-де-Жанейро боятся погибнуть в перестрелке - опрос

2018-04-03 04:31 | www.trend.az | 7

Почти треть жителей Рио-де-Жанейро были свидетелями по меньшей мере одной из перестрелок, произошедших на улицах города. Таковы распространенные в понедельник данные опроса социологического центра Datafolha, передает ТАСС.

Согласно исследованию, 30% респондентов заявили, что оказывались неподалеку от того или иного конфликта, в ходе которого применялось огнестрельное оружие. В таких условиях возможность гибели от случайной пули пугает большинство горожан. Опрос Datafolha показал, что 92% из них боятся оказаться под перекрестным огнем полиции и преступников. Столько же жителей Рио-де-Жанейро опасаются, что они сами или их родственники могут стать жертвами случайной пули.

Те же 92% боятся погибнуть или получить ранение в результате вооруженного ограбления. Причем 39-40% опрошенных убеждены, что все вышеперечисленные инциденты могут произойти с ними с высокой степенью вероятности.