ЕС выделил для помощи беженцам в Греции 180 млн евро

2018-04-03 06:11 | www.trend.az | 7

Европейская комиссия объявила в понедельник об очередном выделении финансирования в размере 180 млн евро для проектов помощи беженцам в Греции, передает Интерфакс.

"Наши гуманитарные программы для беженцев в Греции являются очевидным и сильным сигналом европейской солидарности. Мы продолжаем выполнять наши твердые обязательства помогать беженцам вести в Греции более безопасную, нормальную и достойную жизнь и способствовать их интеграции в местную экономику и общество", - приводятся в коммюнике слова члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.

Новое финансирование предусматривает, в том числе, расширение флагманской программы "Экстренная поддержка интеграции и размещения" (ESTIA) с регулярной денежной помощью.