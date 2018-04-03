Сегодня состоятся первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов

2018-04-03 07:27 | www.apa.az | 7

Первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник в Турине и Севилье.

Как сообщает АПА, "Ювентус" примет мадридский "Реал", а "Севилья" встретится с мюнхенской "Баварией". Против "Реала" не сыграют дисквалифицированные Мехти Бенатия и Миралем Пьянич. Матч пройдет на "Ювентус-Арене" в Турине. Главным арбитром назначен Джюнейт Чакыр из Турции.

В это же время на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" "Севилья" примет мюнхенскую "Баварию". "Севилья" впервые вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В составе «Севильи» на поле не выйдет аргентинец Эвер Банега - ключевая фигура в центре поля, который получил в Лиге чемпионов уже три предупреждения. Под руководством Юппа Хайнкеса, который осенью сменил Карло Анчелотти, "Бавария" в нынешней Лиге чемпионов одержала шесть побед в шести матчах. Главным арбитром матча назначен итальянец Даниэле Орзато.

Ответные матчи состоятся в Мадриде и Мюнхене 11 апреля.