Глава МИД Северной Кореи прибудет в Баку

2018-04-03 09:17 | www.oxu.az | 7

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию, сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на многочисленные дипломатические источники.

Как передает Oxu.Az, министр направится в Азербайджан, где примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.

При этом телекомпания отмечает, что официальной информации от КНДР пока нет.

В российском МИД ранее заявили, что Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию в ближайшей перспективе.

Али Мамедов

